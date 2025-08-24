  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ যুবলীগের আহ্বায়ক ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি ঢাকায় গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঝিনাইদহ যুবলীগের আহ্বায়ক ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি ঢাকায় গ্রেফতার

ঢাকা থেকে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জন ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক শাকিল আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল পান্থপথ থেকে তাদের গ্রেফতার করে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আরও পড়ুন-

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, যুবলীগ নেতা আশফাক মাহমুদ জন ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাকিল আহমেদকে একসঙ্গে একই স্থান থেকে গ্রেফতার করা হয়।

গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে তারা দুইজনই পলাতক ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় শিবির কর্মী ইবনুল পারভেজ হত্যা মামলা ও বিএনপি কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

শাহজাহান নবীন/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।