সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলায় ৭ জনের যাবজ্জীবন
সিরাজগঞ্জে পূর্ব শত্রুতার জেরে সাব্বির হোসেন নামে এক যুবককে হত্যা মামলায় ৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।
রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক কানিজ ফাতেমা এই আদেশ দেন। এসময় আসামিরা উপস্থিত ছিলেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের ওয়াজ আলী, কুন্নু সেখ, আব্দুল হামিদ, আরশেদ আলী, আব্দুস সামাদ, ইদ্রিস আলী ও সেলিম রেজা।
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর গোলাম সরওয়ার খান এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
- আরও পড়ুন-
বাগেরহাটে হরতালে দুর্ভোগ চরমে
- চার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সুইমিংপুল ৭ বছর বন্ধ
- নওগাঁয় ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
তিনি জানান, আদালত দীর্ঘ শুনানি শেষে এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।
মামলার নথিতে বলা হয়- বাদী ওসমান গণির সঙ্গে আসামিদের পূর্ব থেকেই বিরোধ চলছিল। এরই এক পর্যায়ে ২০১২ সালের ২৩ আগস্ট সকালে আসামিরা দলবদ্ধ হয়ে তার পরিবারের ওপর হামলা চালায়। এসময় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে বাদী ও তার স্বজনদের ওপর আঘাত করা হয়। এতে বাদীর ছেলে সাব্বির হোসেন গুরুতর জখম হন এবং বগুড়া হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।
একই ঘটনায় বাদীর ভাই আব্দুল মতিন, কোরবান আলী, রমজান আলী, খালাতো ভাই আনিছ ও আত্মীয় তৈয়ব আলীও গুরুতর আহত হন। দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত এই আদেশ দেন৷
এম এ মালেক/এফএ/জেআইএম