সাভারে ডিবি পরিচয়ে বাসায় ঢুকে ডাকাতির অভিযোগ

সাভারে ডিবি পরিচয়ে বাসায় ঢুকে ডাকাতির অভিযোগ
ঢাকার সাভারে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে একটি বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। ডাকাতরা বাড়ির সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটে নিয়ে গেছে বলে দাবি করা হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে সাভারের আলমনগর সুগন্ধা হাউজিং সোসাইটির নাসির উদ্দিনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
ওই বাড়ির সদস্যরা জানান, রাতে সাভারের আলমনগর সুগন্ধা হাউজিং সোসাইটির ৬ নম্বর বাড়ির তৃতীয় তলায় নাসির উদ্দিনের ফ্ল্যাটে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে প্রবেশ করে ১০ থেকে ১২ জন ডাকাত। এরপর অস্ত্রের মুখে সবাইকে হাত-পা বেঁধে মারধর করে পাশের কক্ষে আটকে রাখে। পরে আলমারি ভেঙে প্রায় ৬ ভরি স্বর্ণ, ১২ ভরি রুপা ও নগদ ৪৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় তারা। ডাকাতরা চলে গেলে তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে। খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।
সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিঞা জানান, এখনো ডাকাতির বিষয়টি ক্লিয়ার না। বাড়ির লোকেদের কথাবার্তায় অসংলগ্ন ভাব থাকায় পুলিশ পুরো বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছে।
