বাগেরহাটে দিনভর হরতাল-অবরোধ শেষে যান চলাচল স্বাভাবিক

প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
চারটি সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবিতে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাগেরহাটে পালিত হয়েছে হরতাল ও অবরোধ। সারাদিন সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকলেও বিকেল গড়াতেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে শহর ও মহাসড়ক।

চারটি সংসদীয় আসন থেকে একটি কমানোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে রোববার (২৪ আগস্ট) সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির ডাকা হরতাল ও অবরোধে অচল হয়ে পড়ে বাগেরহাটের সড়কপথ। দীর্ঘ সময় যানবাহন বন্ধ থাকায় যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন। তবে বিকেল ৪টায় কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে আসে যানবাহন, স্বাভাবিক হতে শুরু করে জনজীবন।

বাগেরহাট জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সমন্বয়ক এম এ সালাম বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে বাগেরহাটে তিনটি আসন রাখবে, তা আমরা মেনে নেব না। বাগেরহাটের তিন আসনে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে দেশের কোথাও নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলেন, কমিশনকে আমরা বলতে চাই, বাগেরহাটের চারটি আসন বহাল রাখতে হবে। তা না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবো।

গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশনের বিশেষ কারিগরি কমিটি বাগেরহাটের চারটি আসন কমিয়ে তিনটি করার প্রস্তাব দিলে জেলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এরপর থেকে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি হরতাল, অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে। এ বিষয়ে আগামী ২৫ আগস্ট নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

