ইসিতে এনসিপি নেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঢাকায় নির্বাচন কমিশনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মো. আতাউল্লাহর ওপর বিএনপি নেত্রী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার সমর্থকদের হামলার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ করেন এনসিপির নেতাকর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, রুমিন ফারহানা ও তার সহযোগীরা গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসী কায়দায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করছেন। নির্বাচন কমিশনের শুনানিস্থলকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে তারা প্রমাণ করেছেন, জনগণের রায়ের ওপর তাদের আস্থা নেই।

তারা আরও বলেন, অখণ্ড বিজয়নগর রক্ষা ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীর ন্যায্য দাবি। এ দাবি কোনো দলীয় স্বার্থ নয়, বরং জনস্বার্থ। তাই এ দাবির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সব অপচেষ্টা রুখে দেওয়া হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এনসিপির নেতা আকিব জাবেদ মুন্না, জয়ন্তী বিশ্বাস, আতিকুর রহমান আপেল, আক্কাস মীর, শরিফ মামুন বাতেন, সাহিল আহমদ, শেখ আরিফ বিল্লাহ আজিজী, আসাদুজ্জামান খোকন, খায়রুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান আলমগীর হোসাইন, ইঞ্জিনিয়ার ডালিম প্রমুখ।

এসময় একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সেক্রেটারি মাওলানা গাজী নিয়াজুল করিম।

