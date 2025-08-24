  2. রাজনীতি

রুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামী বিষয়ক সম্পাদক: হাসনাত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচন ভবনে সংবাদ সম্মেলনে হাসনাত আব্দুল্লাহ

রুমিন ফারহানা বিএনপির আওয়ামী বিষয়ক সম্পাদক বলে মন্তব্য করেছেন জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

রোববার (২৪ আগস্ট) আগারগাঁওস্থ নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, নির্বাচনে হুন্ডা-গুন্ডাগিরি করলে রুমিন ফারহানাকে ভারতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, বিএনপির আওয়ামী লীগ বিষয়ক সম্পাদক যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে রুমিন ফারহানা একজন। তিনি শেখ হাসিনার কাছে ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন করেছিলেন। আমার মনে হয় হাসিনার পতনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন তিনি।

আজ নির্বাচন কমিশনে যে ভূমিকা তিনি রেখেছেন আমরা সেই ভূমিকার নিন্দা জানাই।

এনসিপি নেতা বলেন, আমরা বিএনপির আওয়ামী বিষয়ক সম্পাদকদের বলব, আপনারা জনগণের পালসকে বুঝুন, নতুবা আবার বাংলাদেশ সংকটের দিকে যাবে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই না বিএনপি গুন্ডাতন্ত্র কায়েম করছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানকে এখনো আমরা সম্বোধন করছি, সম্মান দেখাচ্ছি। কিন্তু তিনি যে ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন এবং রুমিন ফারহানা যে ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন আমরা ধরে নিচ্ছি বিএনপির হাইকমান্ডের ইন্ট্রাকশনে এসব কথা বলছেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, আজকের নির্বাচন কমিশনে যেই ঘটনাটি ঘটেছে সেই বিষয়ে বিএনপি কি অবস্থান নেয় সেটির প্রতি আমরা নজর রাখবো। পুলিশ সদস্য যারা রয়েছেন আমরা আপনাদের প্রতি আবেদন জানাবো আপনারা দয়া করে ক্ষমতামুখী হবেন না।

