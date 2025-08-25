আতর শুকিয়ে মাদরাসাছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ, যুবক আটক

আতর শুকিয়ে মাদরাসাছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ, যুবক আটক
যশোরের অভয়নগরে সুগন্ধি আতর শুকিয়ে মাদরাসা ছাত্র অপহরণের ঘটনায় মাসুম বিল্লাহ (৩২) নামে অভিযুক্ত এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। অপহৃত মাদরাসাছাত্র আবিদ হাসানকে (১৫) উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে ওই ছাত্রের বাবা আল আমিন শেখ বাদী হয়ে মাসুম বিল্লাহর (৩২) বিরুদ্ধে অভয়নগর থানায় মামলা করেছেন।
আটক মাসুম বিল্লাহ যশোরের কেশবপুর উপজেলার বাইশা গ্রামের মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে। মাদরাসা ছাত্র আবিদ হাসান অভয়নগর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের আল আমিন শেখের ছেলে। তিনি উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের বাবুরহাট গ্রামে ‘জামিয়া আসফাক উদ্দিন আল ইসলামিয়া মাদরাসার হেফজখানার ছাত্র।
আবিদ হাসান সাংবাদিকদের বলেন, ‘শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরের খাবার শেষে মাদরাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এসময় আটক ব্যক্তি (মাসুম বিল্লাহ) তার কাছে এসে ডান হাতে সুগন্ধি আতর লাগিয়ে শুকতে বলেন। এরপর ঘুমের ঘোর এলে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভৈরব নদী পার করে একটি ইজিবাইকযোগে তাকে নওয়াপাড়া রেলস্টেশন মসজিদের সামনে নিয়ে যান। বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আবিদের জ্ঞান ফিরলে চিৎকার শুরু করেন। এক পর্যায়ে স্থানীয় মুসল্লিরা এগিয়ে এসে ওই ব্যক্তিকে ধরে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে আমাদের দুজনকে থানায় নিয়ে যায়।’
অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলীম বলেন, মাদরাসাছাত্র আবিদ হাসান অপহরণের অভিযোগে মাসুম বিল্লাহ নামে একজনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত মাসুম বিল্লাহকে আটক করা হয়েছে।
মিলন রহমান/এফএ/এমএস