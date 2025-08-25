  2. দেশজুড়ে

খুলনায় ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষ, নিহত ৩

প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ঝিলেরডাঙ্গা এলাকায় ট্রাক ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতরা মুমূর্ষু অবস্থায় থাকায় তাৎক্ষণিক তাদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল আনুমানিক ৯টায় ডুমুরিয়া উপজেলার ঝিলেরডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল আনুমানিক ৯টায় খুলনা থেকে ডুমুরিয়াগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও একজন মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত চারজনকে চিকিৎসার জন্য ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা জানান, সোমবার সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। গুরুতর আহতদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

