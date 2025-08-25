  2. দেশজুড়ে

সিতোরিউ ওপেন কারাতে দো চ্যাম্পিয়নশিপ

১৫ সোনা ১৭ রৌপ্য জিতলেন কুমিল্লার ২৫ খেলোয়াড়

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ এএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
নবম সিতোরিউ ওপেন কারাতে দো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে ১৫টি সোনা, ১৭টি রৌপ্য ও ১৬টি ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন কুমিল্লার ২৫ খেলোয়াড়। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) সহ দেশের বিভিন্ন ক্লাব থেকে প্রায় সহস্রাধিক খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

গত ২২ ও ২৩ আগস্ট ঢাকার মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন এই চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম। বাংলাদেশ সিতোরিউ কারাতে ইউনিয়নের সভাপতি মাসুম পারভেজ রুবেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সভাপতি মো. শাহাজাদা আলম ও সাধারণ সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

কুমিল্লা ড্রাগন কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে কাতায় ও কুমিতে সোনা জেতা খেলোয়াড়রা হলেন- আয়ান, আবরার মুনতাসীর রোহান (২টি), আবিদ পাটোয়ারী, রাফি (২টি), রাহি, মাহমুদ, তাহসিনা আহমেদ ইউশা, মো. মুনতাসির আলম, শাহারিয়ার আলম নূর (আদর), জালাল উদ্দিন আকবর, রিহান মুনতাসীর, রাইহাতুল জান্নাত ও পলি আক্তার খুশি।

কুমিতে সেরাদের সেরা নির্বাচিত হয়ে রৌপ্য পেয়েছেন রাফি। কাতা ও কুমিতে একই পদক পেয়েছেন রাহি, তায়েবা আলম সিজদা, তাসপিয়া, আয়ান, বায়েজিদ সামির, আবিদ পাটোয়ারী, তাহসিন আহমেদ ইউশা, লাবিব হাসান, নওরিদ ইসলাম, রিহান মুনতাসীর, শাহরিয়ার আমান, তাসবিহ, মেহেরুন সুলতানা ইমি, নাবিহা, সানজিলা তানাজ ও পলি আক্তার খুশি।

কাতা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন মাহমুদ, তায়েবা আলম সিজদা, তাসপিয়া, বায়েজিদ সামির, রিদা জামান, জালাল উদ্দিন আকবর, লাবিব হাসান, নওরিদ ইসলাম, শাহরিয়ার আমান, মেহেরুন সুলতানা, নাবিহা, রাইহাতুল জান্নাত, রিফাহ নানজিবাহ, সানজিলা তানাজ ও শাহরিয়ার আলম নূর (আদর)।

সোনা, রৌপ্য ও তামা পদক জেতায় খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছেন কুমিল্লা জেলা কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গাজী মামুন হুদা মামুন, কুমিল্লা ড্রাগন কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তরিকুল ইসলাম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রকিব ও কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

এ বিষয়ে কুমিল্লা ড্রাগন কারাতে অ্যাসোসিয়েশনে প্রধান প্রশিক্ষক, আন্তর্জাতিক কারাতে রেফারি ও কোচ এস ইসলাম শুভ বলেন, আমাদের প্রশিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীরা ৯ম সিতোরিউ ওপেন কারাতে দো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামাসহ ৪৮টি পদক লাভ করেছে। আগামীতে আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কুমিল্লার জন্য গৌরব বয়ে আনায় এস ইসলাম শুভ সকল খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কামনা করেছেন।

কুমিল্লা জেলা কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গাজী মামুন হুদা মামুন বলেন, জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কুমিল্লার ছেলে-মেয়েরা যে পদক অর্জন করেছে নিঃসন্দেহে এটি অনেক গৌরবের। সোনা, রৌপ্য ও তামা পদক পেয়ে কেবল তারা সম্মানিত হননি বরং গোটা কুমিল্লাবাসী সম্মানিত হয়েছে। ড্রাগন কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের শিক্ষার্থীরা আগামীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদক অর্জনের মধ্য দিয়ে কুমিল্লা তথা বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে এই প্রত্যাশা করছি।

জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/এমএস

