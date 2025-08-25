খুলনায় ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

খুলনায় ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ঝিলেরডাঙ্গায় এলাকায় ট্রাক ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুর্ঘটনায় আহত অন্য তিনজন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল আনুমানিক ৯টায় ডুমুরিয়া উপজেলার ঝিলেরডাঙ্গায় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- হাফিজ সরদার (৫৩), রুনা খাতুন (২৫), রিনা খাতুন (২৩) এবং ইজিবাইক চালক মুজাহিদুল (২০)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল আনুমানিক ৯ টায় খুলনা থেকে ডুমুরিয়াগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও একজন মারা যান। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়। অন্যান্যরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।
ওসি মাসুদ রানা জানান, সোমবার সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। গুরুতর আহতদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়।
