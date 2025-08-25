অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস বিক্রি, কসাইকে জরিমানা
মেহেরপুরের গাংনীতে অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস বিক্রির দায়ে এক কসাইকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার হোসেন।
তিনি জানান, অসুস্থ ও মৃতপ্রায় একটি গরু প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই জবাই করে মাংস বিক্রি শুরু করেন কসাই আশরাফ হোসেন। খবর পেয়ে প্রাণিসম্পদ বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন অভিযান চালায়। অভিযানে মৃতপ্রায় গরুর মাংস কেরোসিন মিশিয়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়। একইসঙ্গে কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল মুত্তালিব ও ভেটেরিনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম।
আসিফ ইকবাল/এসআর/এএসএম