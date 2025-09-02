চুয়াডাঙ্গায় আবার বেড়েছে তাপপ্রবাহ, যে সংকেত দিচ্ছে আবহাওয়া

চুয়াডাঙ্গায় আবার বেড়েছে তাপপ্রবাহ, যে সংকেত দিচ্ছে আবহাওয়া
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গায় হঠাৎ করেই বেড়েছে তাপমাত্রা। এতে ভ্যাপসা গরমে দুর্ভোগ বেড়েছে কর্মজীবী মানুষের।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এর আগে সোমবার জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৬৫ শতাংশ।
চুয়াডাঙ্গার প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ জুলাই জেলার তাপমাত্রা ছিল ৩৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপর থেকে তাপমাত্রা ওঠানামা করলেও ৩৬ ডিগ্রির ওপরে ওঠেনি। প্রায় দেড় মাস পর আবারো ৩৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হলো।
এই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান জানান, ‘লঘুচাপ সৃষ্টির আগে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তবে এই পরিস্থিতি স্থায়ী নয়।’
এদিকে হঠাৎ তীব্র রোদ ও ভ্যাপসা গরমে খেটে খাওয়া মানুষেরা বেশি বিপাকে পড়েছেন। শহরের বেশ কয়েকজন ইজিবাইকচালক জানান, দীর্ঘদিন পর রোদের তীব্রতা বেড়েছে।
চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক তাহমিনা আক্তার বলেন, ‘২৩ জুলাইয়ের পর সোমবার আবার ৩৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। আজ সকালেই তাপমাত্রা রয়েছে ২৯.৬ ডিগ্রি।’
