আগস্টে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি, এ মাসে কী হবে

আগস্টে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি, এ মাসে কী হবে

প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় আগস্ট মাসে ছিল এই রোদ, এই বৃষ্টি। হঠাৎ বৃষ্টিতে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সচিবালয়ের সামনে থেকে তোলা। ছবি: মাহবুব আলম

 

 

গত আগস্ট মাসে সারাদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ১ দশমিক ২ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে কম এবং অন্যান্য বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া সেপ্টেম্বর মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের কোথাও কোথাও তিন থেকে পাঁচ দিন বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় বিচ্ছিন্নভাবে দেশে এক থেকে দুটি মৃদু (৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। সেপ্টেম্বরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি থাকতে পারে।

আগস্ট মাসে সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ১ থেকে ৮, ১২ থেকে ১৪ এবং ২০ থেকে ২৩ আগস্ট দেশের কোথাও কোথাও ভারী থেকে

অতিভারী বর্ষণ হয়। ২১ আগস্ট কুতুবদিয়ায় একদিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ২৬১ মিলিমিটার রেকর্ড করা হয়। এ মাসে দেশের সর্বোচ্চ।

তাপমাত্রা ৩৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস (রংপুর, ১৬ আগস্ট) এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (ময়মনসিংহ, ১৪ আগস্ট ২০২৫) রেকর্ড করা হয়। এ মাসে দেশের সর্ব্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা যথাক্রমে ০ দশমিক ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ০ দশমিক ০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ০ দশমিক ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। তাপপ্রবাহ, কৃষি আবহাওয়া এবং দেশের নদ-নদীর অবস্থা আগস্ট মাসের পূর্বাভাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

আগস্ট মাসের আবহাওয়া পরিস্থিতিতে দেখা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে গত মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে যথাক্রমে ৩৬, ৫৬, ৪৭ ও ৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি কম হয়েছে। তবে ময়মনসিংহ বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫৮, সিলেটে ২০৩, রাজশাহীতে ৬৪ এবং রংপুরে ১৪৭ মিলিমিটার বৃষ্টি বেশি হয়েছে। সার্বিকভাবে ৫ মিলিমিটার বা ১ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টি বেশি হয়েছে আগস্টে।

সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে দুই থেকে তিনটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি মৌসুমি নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

নদ-নদীর অবস্থা সম্পর্কে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরে দেশের প্রধান নদ-নদীগুলোতে স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকবে। তবে ভারী বৃষ্টির কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এ মাসে দৈনিক গড় বাষ্পীভবন তিন থেকে পাঁচ মিলিমিটার ও গড় উজ্জ্বল সূর্যকিরণকাল পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা থাকতে পারে।

