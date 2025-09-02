  2. দেশজুড়ে

মাকে অচেতন করে তিন মাসের শিশু অপহরণ

জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাকে অচেতন করে তিন মাসের শিশু অপহরণ
সন্তানের জন্য বাবার আহাজারি

মাদারীপুরের শিবচরে মাকে অচেতন করে তিন মাসের এক শিশু অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শিবচর পৌরসভার ডিসি রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শিশু মারিয়াম ওই এলাকার মাওলানা রফিকুল ইসলামের মেয়ে।

পুলিশ, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে শিশুকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হন মা কানুন আক্তার। পরে সড়কের সামনে দাঁড়ালে তাকে অচেতন করে একদল দুর্বৃত্ত শিশুটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। দুপুরে জ্ঞান ফিরলে বাড়িতে একা ফিরে আসেন মা কানুন। পরে বিষয়টি পরিবারের সবাইকে জানালে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়।

শিশুটির বাবা মাওলানা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‌‘আমার মেয়েকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমার মেয়ের খোঁজ চাই। এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিচার চাই।’

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। মেয়েটির মা নিজ ঘর থেকে শিশুটিকে নিয়ে বের হন। পরে একা ফিরে আসেন। তার আসা-যাওয়ার সময়ের মধ্যে কী ঘটেছিল, সেই বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। শিশুকে উদ্ধারে একাধিক টিম কাজ করছে।

