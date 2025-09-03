  2. দেশজুড়ে

চায়ের দোকানে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি, কৃষকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ১০:৫৬ এএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চায়ের দোকানে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি, কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরে রাজনৈতিক বিরোধ থেকে সৃষ্ট বাকবিতণ্ডার ঘটনায় মফেজ আলী (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে কালিগাংনী গ্রামের ঘোনারমোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মফেজ আলী সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের ভিটাপাড়া এলাকার জামাল আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে একটি চায়ের দোকানে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাসেম আলী ও বিএনপি কর্মী সাবদার আলীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত মফেজ আলীও বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে, সাবদার আলী তার বুকে লাথি মারলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মফেজ আলী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনে সমর্থক। অন্যদিকে ইউপি সদস্য কাসেম আলীও একই রাজনৈতিক দলের আরেক পক্ষের সমর্থক।

ঘটনার পর সদর থানা পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তাৎক্ষণিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তিনজনকে হেফাজতে নেয়। তারা হলেন- শুকুর আলীর ছেলে প্রবাসফেরত জিনারুল ইসলাম, সাবদার আলী ও তার ছেলে হাসানুজ্জামান।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

আসিফ ইকবাল/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।