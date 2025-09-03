অন্য নারীর সঙ্গে স্বামীর অন্তরঙ্গ ছবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

অন্য নারীর সঙ্গে স্বামীর অন্তরঙ্গ ছবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে টিকটকার স্বামীকে পরকীয়া থেকে ফেরাতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এক নারী। মঙ্গলবার (২ আগস্ট) বিকেলে সীতাকুণ্ড প্রেসক্লাবে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন। এসময় তিনি অন্য নারীদের সঙ্গে স্বামীর অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ধরেন।
সাজেদা বেগম নামে ওই নারী সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি বার আউলিয়া এলাকার দিদারুল আলমের স্ত্রী। দুই বছর আগে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ে হয়।
সংবাদ সম্মেলনে সাজেদা বেগম বলেন, দিদারুলের সঙ্গে পারিবারিকভাবে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পরে জানতে পারি সে টিকটকে আসক্ত ও বেশ কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া প্রেম রয়েছে। এ বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করলে সে আমার ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালায়।
তিনি আরও বলেন, বিয়ের পরে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে নানাভাবে যৌতুক দাবি করে আসছিল। এরমধ্যে এক লাখ টাকা যৌতুক দেওয়া হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর শুধু ভাত ছাড়া আর কিছু জোটেনি। দিদারুল এর মধ্যে টিকটকে জড়িয়ে একাধিক মেয়ের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িত হয়ে পড়ে। নানাভাবে নির্যাতন শিকার হতে হচ্ছে।
সাজেদা বেগম আরও বলেন, স্বামী টিকটকার ছাড়াও পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধ কর্মে জড়িত। উপজেলার সোনাইছড়িতে অবস্থিত আবুল খায়ের স্টিলের স্ক্রাপ লোহার চুরি করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিক্রি করেছে। আবুল খায়ের স্টিলমিল থেকে চোরাই স্ক্র্যাপ বিক্রির টাকার বিভিন্ন নারীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে একাধিক মেয়ের সঙ্গে স্বামীর অন্তরঙ্গ ছবি উপস্থাপন করেন তিনি।
এ বিষয়ে দিদারুল আলমের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন, স্ত্রী বেপর্দায় চলাফেরা করে। এতে পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।
তিনি নিজেকে একটি দলীয় নেতা দাবি করে বলেন, স্ক্র্যাপ লোহার ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দলীয় ১৩ জন নেতাকর্মী সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাদের একটি স্ক্র্যাপ ডিপো রয়েছে। চোরাই কাজের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত নন বলে জানান।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/জেআইএম