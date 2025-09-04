  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই থানার পশ্চিম পাশে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মিরসরাই কলেজ ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এমরান আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুল আল নোমান। আহত অন্যদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুপুরে উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিনের অনুসারী মিরসরাই কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা নবগঠিত কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে মহাসড়ক মিছিল বের করেন। মিছিলটি মিরসরাই থানার পশ্চিম পাশে পৌঁছালে চট্টগ্রাম উত্তর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন চেয়ারম্যানের অনুসারী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

