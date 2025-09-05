মানিকগঞ্জ
হাত-পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে হাসপাতালেই বিয়ে
হাত-পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন বর আনন্দ সাহা। তবে নির্ধারিত লগ্ন শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে থেমে থাকেনি বিয়ের অনুষ্ঠান। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় করে বিয়ের আয়োজন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টায় মানিকগঞ্জ শহরের আফরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় এ বিয়ে।
হাসপাতালের চার দেয়ালের ভেতরেই লগ্ন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় বিয়ের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা। কনে-বরের পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাক্ষী হয় এই আয়োজন।
আফরোজা বেগম জেনারেল হাসপাতাল মেডিকেল অ্যান্ড ইউনিট হেড ডা. সিরাজুল ইসলাম বলেন, রোগী মানিকগঞ্জ সদরের বাসিন্দা। তিনি বাইক এক্সিডেন্ট করে দুই হাত এবং পায়ে গুরুতর আঘাত পায়। সে ক্ষেত্রে আজ তার বিয়ের দিন ধার্য ছিল। পরিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লগ্নের বিষয়ে জানায়, তখন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখি এবং কনসালটেন্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ে সম্পন্ন করানো হয়।
মো. সজল আলী/এএইচ/এমএস