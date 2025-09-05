যশোরে সিআইডির ওপর হামলায় অভিযুক্ত তুষার আটক

যশোরে সিআইডির ওপর হামলায় অভিযুক্ত তুষার আটক
যশোরে রাজারহাটে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলায় অভিযুক্ত তুষারকে আটক করেছে কোতোয়ালী থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে পুলিশের একাধিক টিম মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।
তুষারকে দুই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত।
এর আগে এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার কোতোয়ালী থানায় দুটি মামলা করা হয় । মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, তুষার এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি। তাকে আটকের পর তার কাছ থেকে ২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তার সহযোগীরা এসে সিআইডির সদস্যদের মারপিট করে তুষারকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
ওসি আবুল হাসনাত বলেন, প্রথমে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তুষারের পরিহিত পোশাক উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের ধরতে পুলিশ কাজ করছে।
যশোর সিআইডি পুলিশের পুলিশ সুপার (অ্যাডিশনাল ডিআইজি) সিদ্দিকা বেগম বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাদেরও একটি বিশেষ টিম কাজ করছে। এ ঘটনার তদন্তে পুলিশের পাশাপাশি সিআইডিও মাঠে রয়েছে।
মিলন রহমান/এমএন/এএসএম