বিস্কুট খাওয়ানোর কথা বলে নাতনিকে ধর্ষণ, দাদা গ্রেফতার

বিস্কুট খাওয়ানোর কথা বলে নাতনিকে ধর্ষণ, দাদা গ্রেফতার
বগুড়ার ধুনট উপজেলায় বিস্কুট খাওয়ানোর কথা বলে নিজ ঘরে নিয়ে ৩ বছর বয়সের নাতনিকে ধর্ষণ মামলায় আবুল কালাম (৫৮) নামে এক কাঠমিন্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় ধুনট থানা থেকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আবুল কালাম উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের বিলচাপড়ী গ্রামের আলতাব আলীর ছেলে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে সারিয়াকান্দি উপজেলার চন্দনবাইশা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
মামলা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বিলচাপড়ী গ্রামে এক কৃষকের ৩ বছর বয়সের মেয়ে ২৮ আগস্ট সকাল ৭টায় নিজ বাড়ির আঙিনায় দাদির সঙ্গে খেলা করছিল। এ সময় শিশুটির মা ও বাবা জীবিকার তাগিদে বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন। এ অবস্থায় প্রতিবেশী দাদা আবুল কালাম ওই শিশুকে বিস্কুট খায়ানোর কথা বলে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে নিজ ঘরে নিয়ে যায়। এরপর ওই শিশুকে ধর্ষণ করে।
শিশুটির মা বাড়িতে ফিরে মেয়েকে না পেয়ে আবুল কালামের বাড়িতে যায়। সেখানে ঘরের ভেতর শিশুর কান্না শুনে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় পান। এ সময় আবুল কালাম কৌশলে ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়ে। তখন অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে ধুনট উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন তার মা ও বাবা। এ ঘটনায় সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ভুক্তভোগী ওই শিশুর বাবা বাদি হয়ে আবুল কালামের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম জানান, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর আগেও এলাকার অনেক নারীর সর্বনাশ করেছে আসামি আবুল কালাম।
এমআরএম