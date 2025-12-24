পুতিনের সঙ্গে সিরিয়ার মন্ত্রীদের বৈঠক, সামরিক ইস্যুতে আলোচনা

পুতিনের সঙ্গে সিরিয়ার মন্ত্রীদের বৈঠক, সামরিক ইস্যুতে আলোচনা
সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাশিয়া সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।
সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানায়, মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) মস্কোতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে প্রতিরক্ষাখাতে কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে।
বৈঠকে সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানো, আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ, সামরিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের বিষয়গুলো উঠে আসে। দুই পক্ষই সামরিক শিল্প খাতে যৌথ কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সিরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমন্বয় অব্যাহত রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিরিয়ার পুনর্গঠন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়েও কথা বলেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা।
বৈঠকে প্রেসিডেন্ট পুতিন সিরিয়ার প্রতি রাশিয়ার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং দেশটির ভৌগোলিক অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান নেন। একই সঙ্গে তিনি সিরিয়ার ভূখণ্ডে ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানিয়ে এসব ঘটনাকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেন।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম