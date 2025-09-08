  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ও তার মায়ের মরদেহ উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ও তার মায়ের মরদেহ উদ্ধার
নিহত তাহমিনা বেগম এবং তার মেয়ে সুমাইয়া আরফিন

কুমিল্লা নগরীতে একটি বাসা থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ও তার মায়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে নগরের ৩নং ওয়ার্ডে কালিয়াজুরী পিটিআই মাঠ সংলগ্ন নেলী কটেজ ভবনের দোতলা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ।

কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন, কুমিল্লা নগরীর সুজানগর এলাকার বাসিন্দা ও কুমিল্লা আদালতের সাবেক হিসাবরক্ষক মৃত নুরুল ইসলামের স্ত্রী তাহমিনা বেগম (৪৫) এবং তার মেয়ে সুমাইয়া আরফিন (২৩)। সুমাইয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।তারা গত ৫ বছর ধরে কালিয়াজুড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানায়, পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরে কালিয়াজুড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছেন। রোববার মা-মেয়ে ছাড়া বাসায় কেউ ছিল না। রাতে ১১টার দিকে নিহতের দুই ছেলে ফয়সাল ও আল-আমীন ঢাকা থেকে এসে মা ও বোনের মরদেহ দেখতে পায়। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

কুমিল্লায় বাসা থেকে মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম জানান, ৯৯৯-এ খবর পেয়ে রাত ২টার দিকে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে নেলী কটেজের দোতলায় দুটি কক্ষে খাটের ওপর পৃথক স্থানে মা ও মেয়ের মরদেহ পড়ে থাকরে দেখি। পরে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে তাদের দেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি হত্যাকাণ্ড। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা যাবে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।