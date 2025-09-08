নরসিংদীতে শহীদ আবু সাঈদের নামে স্কুলের নামকরণ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের নামে নরসিংদীর রায়পুরায় একটি বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ রানা আনুষ্ঠানিকভাবে ‘শহীদ আবু সাঈদ স্কুল’র নামফলক উন্মোচন করেন।
উপজেলার মেথি কান্দা উত্তরপাড়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়টি এর আগে আওয়ামী লীগের সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুর মা আশরাফুন্নেছার নামে নামকরণ করা হয়েছিল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে শহীদের জীবন ও সংগ্রামের গল্প তুলে ধরা হয়। এসময় স্থানীয়রা জানান, বিদ্যালয়ের এই নামকরণ শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, পুরো রায়পুরাবাসীর জন্য গর্বের বিষয়।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শহীদ আবু সাঈদের নাম দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নতুন প্রজন্ম তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।
ইউএনও মাসুদ রানা বলেন, শহীদ আবু সাঈদ স্কুলে সংস্কার কাজের জন্য সরকারিভাবে দুই লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সামগ্রীও দেওয়া হবে।
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি দীপক দত্ত সাহার সভাপতিত্বে নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনও মাসুদ রানা।
প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান শাহীনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রায়পুরা পৌরসভা বিএনপির সভাপতি ইদ্রিছ আলী মুন্সী, উপজেলা কেন্দ্রীয় মিলন মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সবুজ নন্দী, উপজেলা বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক কাজী আসাদুর রহমান মিলন প্রমুখ।
সঞ্জিত সাহা/এসআর/জিকেএস