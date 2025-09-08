বড় ভাইয়ের পরিবারকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা দিলেন ছোট ভাই

বড় ভাইয়ের পরিবারকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা দিলেন ছোট ভাই
বগুড়ার ধুনটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের চার সদস্যর পরিবারকে আসবাবপত্রসহ বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা লাগানোর অভিযোগ উঠেছে ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে।
এ ঘটনায় সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বড় ভাই বাদী হয়ে ছোট ভাই ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
ভুক্তভোগী কৃষক পরিবারটি মাথাগোঁজার ঠাঁই হারিয়ে ঘরের আসবাসপত্রসহ খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার চিকাশি গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে আব্দুল মান্নানের সঙ্গে তার আপন ছোট ভাই মানিক মণ্ডলের দীর্ঘদিন ধরে বসতবাড়ির জায়গা নিয়ে বিরোধ চলছে। বিষয়টি নিয়ে মানিকের স্ত্রী নিলুফা আকতার বাদী হয়ে আব্দুল মান্নান ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে বগুড়া আদালতে মামলা করেন। ওই মামলায় হাজিরা দিতে রোববার (৭সেপ্টেম্বর) সকালে আব্দুল মান্নান বাড়ি থেকে বের হয়ে যান।
এ সুযোগে মানিক ও তার স্ত্রী নিলুফা লোকজন নিয়ে আব্দুল মান্নানের বসতঘর থেকে আসবাবপত্রসহ পরিবারের সদস্যদের বের করে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে দেন। ওই ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করায় প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে মানিক ও তার স্ত্রী নিলুফার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।
অভিযোগের বিষয়ে মানিক মণ্ডল বলেন, ‘আমি বিদেশে অবস্থানকালে বড় ভাই আমার জায়গার ওপর বসতবাড়ি নির্মাণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে বলে আসছি। তারপরও তিনি জায়গা ছোড়েননি। এজন্য জোর করে বাড়ির দখল নিয়েছি।’
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে একজন এসআইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
