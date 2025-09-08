ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি ফয়সল আমীন, সম্পাদক পয়গাম আলী
ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি ফয়সল আমীন ও পয়গাম আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শহরের জেলা স্কুল মাঠে দলের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়।
সকাল থেকে বিভিন্ন উপজেলা থেকে মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা যোগ দেন সম্মেলনে। ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার ও স্লোগানে জেলা স্কুল বড় মাঠ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। আট বছর পর সম্মেলন হওয়ায় কর্মীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।
সম্মেলনে জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা বলেন, বিএনপি গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার আদায়ের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দীর্ঘদিন পর নেতৃত্ব নির্বাচনের ফলে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম নতুন গতি পাবে। আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এ জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে প্রতিটি নেতাকর্মীকে।
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নূর করিমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান (ভার্চুয়াল), বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ভাইস-চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান দুদু, সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) মো. আব্দুল খালেক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (রংপুর বিভাগ) অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।
তানভীর হাসান তানু/আরএইচ