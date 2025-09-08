তরুণীর সঙ্গে মোবাইলফোন ছিনতাইকারীর ধস্তাধস্তি, ভিডিও ভাইরাল
ময়মনসিংহে এক তরুণীর সঙ্গে মোবাইলফোন ছিনতাইকারীর ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। এই দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা ৪২ মিনিটে নগরীর কাচারীঘাট বুড়াপীরের মাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ভুক্তভোগী তরুণী বাসা থেকে বের হয়ে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এসময় মোবাইলফোনে কথা বলছিলেন তিনি। হঠাৎ তরুণীর পেছন থেকে এক ছিনতাইকারী এসে মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তরুণী ছিনতাইকারীকে আটকানোর চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তরুণীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মোবাইল নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান ছিনতাইকারী।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ফুটেজটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনো ভুক্তভোগী তরুণীর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। এ ঘটনায় জড়িত ছিনতাইকারীকে ধরতে চেষ্টা চলছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর