কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা-ভাঙচুরের প্রতিবাদে সমাবেশ
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের নিজ বাসভবনের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এদিকে প্রতিবাদ সমাবেশ ঘিরে দুপুর থেকে পুলিশ কাদের সিদ্দিকীর বাসার সামনে অবস্থান নেয়। তারা সমাবেশস্থল ঘিরে রাখে।
এসময় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার ফজলুল হক বীরপ্রতীক, মুক্তি যুদ্ধকালীন কাদেরিয়া বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার কাজী আশরাফ হুমায়ুন বাঙাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমদাদুল হক, সখীপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ছানোয়ার হোসেন ও বাসাইল পৌরসভার সাবেক মেয়র রাহাত হোসেন প্রমুখ।
সরেজমিনে দেখা যায়, দুপুর থেকে কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে অবস্থান দেয়। বিকেলে কাদের সিদ্দিকী বাসভবনের নিচে নামলে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে যায়। পরে কাদের সিদ্দিকী বাসার নিচে সমাবেশ করলে পুলিশ ঘিরে রাখে। পুলিশের উপস্থিতিতে সমাবেশ শেষ হয়।
প্রতিবাদ সমাবেশে কাদের সিদ্দিকী তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সামনে কঠিন সংগ্রামের দিন আসছে। তোমাদের রাস্তায় নামতে হবে। আজকে যারা এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি দেখে। শক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই, তবে সেই শক্তি হতে হবে নিয়ন্ত্রিত শক্তি। অনিশ্চিত শক্তির কোনো মূল্য নেই। ভবিষ্যতে কর্মসূচি দেব, দৌড়ে আসবে। এর আগে বিকেলে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানবীর আহমেদ বলেন, ‘নিরাপত্তার জন্য আমরা সেখানে ছিলাম।’
