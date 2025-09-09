দরবারে হামলা
এবার হত্যা ও মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় মামলা, আসামি চার হাজার
এবার রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলের বাড়ি ও দরবারে হামলা, অগ্নিসংযোগ, চুরি, জখম ও কবর থেকে মরদেহ তুলে পোড়ানোর ঘটনায় অজ্ঞাতনামা সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজীব এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে সোমবার দিবাগত রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় নুরা পাগলের ভক্ত নিহত রাসেল মোল্লার বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এই মামলায় লতিফ মোল্লা ও আসলাম শেখ নামে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এদিকে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে পুলিশের ওপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা প্রদান ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগ এনে অজ্ঞাতনামা ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানার এসআই মো. সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজীব জানান, রাতে নুরা পাগলের ভক্ত নিহত রাসেলের বাবা বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। নতুন মামলায় দুই জনসহ এখন পর্যন্ত মোট ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পূর্বের পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুর মামলায় তদন্ত সাপেক্ষে আসামিদের অনেককেই এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হবে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।
রুবেলুর রহমান/এফএ/জিকেএস