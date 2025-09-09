বগুড়ায় সড়কের পাশে পড়ে থাকা কার্টনে মিললো ৮৩ রাউন্ড তাজা গুলি

বগুড়ায় সড়কের পাশে পড়ে থাকা কার্টনে মিললো ৮৩ রাউন্ড তাজা গুলি
বগুড়া শহরের তিনমাথা-সাতমাথা সড়কের পাশে একটি লাল রঙের কার্টন থেকে ৮৩ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২.২ বোরের ৮০ রাউন্ড ও শটগানের ৩ রাউন্ড গুলি রয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে কামারগাড়ি এলাকা থেকে এসব গুলি উদ্ধার করে। তবে কে বা কারা এসব গুলি সেখানে রেখে গেছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশ সোমবার রাত ১১টার দিকে কামারগাড়ি এলাকার সড়কের পাশের ফুটপাতে একটি লাল রঙের প্যাকেট দেখতে পায়। পরে সেটি খুলে ভেতর থেকে এই বিপুল পরিমাণ গুলি উদ্ধার করে।
বগুড়া ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার বলেন, উদ্ধার হওয়া ২.২ বোরের ৮০ রাউন্ড গুলি সাধারণত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবহার করে না। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা এসব গুলি ফেলে রেখে গেছে।
তিনি আরও জানান, এই ধরনের লং ব্যারেলের অস্ত্র সাধারণত অস্ট্রিয়া, জার্মানি, রাশিয়া ও তুরস্কে তৈরি হয়ে থাকে। কী উদ্দেশ্যে এসব গুলি সেখানে রাখা হয়েছিল, তা জানতে তদন্ত চলছে এবং এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান ওসি ইকবাল বাহার।
এফএ/জিকেএস