মাদক সেবনের ভিডিও ভাইরাল, কুমিল্লায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বহিষ্কার

মাদক সেবনের ভিডিও ভাইরাল, কুমিল্লায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বহিষ্কার
মাদক সেবনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য নাজমুল হাসান রুবেলকে বহিষ্কার করেছে দলটি।
কুমিল্লা উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের জ্যেষ্ঠ এক নেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বহিষ্কারাদেশের এক বিজ্ঞপ্তিতে কুমিল্লা উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল জানায়, কুমিল্লা উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দেবিদ্বার উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য নাজমুল হাসান রুবেলকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।
কুমিল্লা উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. আনোয়ার হোসেন আনন্দ ও সদস্য সচিব মো. অহিদুজ্জামান মোল্লা এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের তার সঙ্গে কোনোরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
এদিকে নাজমুল হাসান রুবেলের মাদক সেবনের একটি ভিডিও সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ৫০ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, একটি টিনশেড ঘরে ফেনসিডিল সেবন করছেন রুবেল।
এ বিষয়ে জানতে নাজমুল হাসান রুবেলক একাধিক ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
কুমিল্লা উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এসএম ইমরান বলেন, নাজমুল হাসান রুবেল মাদক সেবন করায় দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে। তাই দল তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/জেআইএম