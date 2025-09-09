বাগেরহাটে আসন পুনর্বহালের দাবিতে বুধ-বৃহস্পতিবার হরতাল
বাগেরহাটে চারটি আসন বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় বুধ ও বৃহস্পতিবার টানা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (০৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট-খুলনা মহাসড়কের দশানী ট্রাফিক মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মিলিত হয়। পরে সেখানে পথসভায় বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সম্মিলিত কমিটির কো কনভেনর এম.এ সালাম, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট ওয়াহিদুজ্জামান দিপু, জেলা জামায়েতের আমির মাওলানা রেজাউল করিম, নায়েবে আমির আব্দুল ওয়াদুদ, সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ ইউনুস ও বিএনপি নেতা সৈয়দ নাসির উদ্দিন মালেক।
বক্তারা বলেন, বাগেরহাটের একটি আসন কমিয়ে নির্বাচন কমিশন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানায়। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে বিদায় করে দাবি আদায় করা হবে।
বক্তারা আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন চারটি আসনকে তিনটি করেছে এবং কাটাছাঁট করে জগাখিচুড়ি পাকিয়েছে, তা নির্বাচন সীমানা নির্ধারণের আইনের ৬ ধারা পরিপন্থি। এতে বাগেরহাটবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে। আমরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হবো। বাগেরহাটে চারটি আসনই বহাল থাকবে।
