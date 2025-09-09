রংপুরে ঝাঁজ বেড়েছে মরিচ-পেঁয়াজের
রংপুরের বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে ফের বেড়েছে কাঁচামরিচের দাম। সেইসঙ্গে দাম বেড়েছে পেঁয়াজের। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে ডিম, মুরগি, মাছ ও মাংসসহ প্রায় সব ধরনের সবজির দাম।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রংপুর নগরীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে এ চিত্র দেখা যায়।
বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পোলট্রি মুরগির ডিমের হালি গত সপ্তাহের মতোই ৪২-৪৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া পেঁয়াজ ৬৫-৭০ টাকা বেড়ে হয়েছে ৭৫-৮০ টাকা এবং কাঁচামরিচের কেজি ১৫০-১৭০ টাকা থেকে বেড়ে ১৮০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে।
সবজি বাজার ঘুরে দেখা যায়, টমেটো গত সপ্তাহের তুলনায় দাম কমে ১৮০-২০০ টাকা থেকে ১২০-১৪০ টাকা, গাজর ১৫০-১৬০ টাকা থেকে কমে ১২০-১৪০ টাকা, কাঁকরোল আগের মতো ৫৫-৬০ টাকা, ঝিংগা ৫৫-৬০ টাকা, মুলা ৫০-৬০ টাকা, চালকুমড়া (আকারভেদে) ৫০-৬০ টাকা থেকে কমে হয়েছে ৪০-৫০ টাকা, কাঁচকলা আগের মতোই ২৫-৩০ টাকা হালি, দুদকুষি ৫০-৬০ টাকা, সজনে ১৮০-২০০ টাকা, চিকন বেগুন ৪০-৫০ টাকা থেকে কমে ৩০-৪০ টাকা, গোল বেগুন আগের মতো ৮০-১০০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৫০-৬০ টাকা, পটল ৫০-৬০ টাকা, বরবটি ৭০-৮০ টাকা, পেঁপে ২০-২৫ টাকা, শসা ৫০-৬০ টাকা, করলা ৮০-১০০ টাকা , লাউ (আকারভেদে) ৩০-৫০ টাকা, কচুরলতি ৫০-৬০ টাকা, কচুর বই ২৫-৩০ টাকা, লেবুর হালি ১০ টাকা, ধনেপাতা ২০০-২৫০ টাকা এবং মিষ্টি কুমড়া ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
অপরদিকে, দেশি আদা গত সপ্তাহের মতোই ২০০-২২০ টাকা, আমদানি করা আদা ১৮০-২০০ টাকা, দেশি রসুন আগের মতোই ১০০-১২০ টাকা, আমদানি করা রসুন ২০০ টাকা, শুকনা মরিচ আগের মতো ৩৫০-৪০০ টাকা এবং সব ধরনের শাক ১০-২০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে কার্ডিনাল আলু গত সপ্তাহের মতোই ১৫-২০ টাকা, শিল আলু ৪০-৪৫ টাকা, ঝাউ আলু ৪০-৪৫ টাকা, দেশি সাদা আলু ২৫-৩০ টাকা এবং বগুড়ার লাল পাগড়ি ২৫-৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মুলাটোল আমতলা সবজি বিক্রেতা আব্দুল মজিদ বলেন, সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। কাঁচামরিচ গত সপ্তাহে কমলেও গতকাল থেকে আবার বেড়েছে।
মুরগির বাজার ঘুরে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগি গত সপ্তাহের মতোই ১৭০-১৮০ টাকা, পাকিস্তানি সোনালি মুরগি ২৯০-৩০০ টাকা, পাকিস্তানি হাইব্রিড জাতের মুরগি ২৭০-২৮০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৪৮০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে গরুর মাংস অপরিবর্তিত ৭২০-৭৫০ টাকা এবং ছাগলের মাংস ১০০০-১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
খুচরা বাজারে এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল আগের মতো ১৯০ টাকা এবং খোলা সয়াবিন তেল ১৮০-২০০ টাকা, মসুর ডাল (চিকন) আগের মতোই ১৩০-১৪০ টাকা, মাঝারি ১০০-১১০ টাকা, মুগডাল ১৬০-১৮০ টাকা, বুটের ডাল ১২০-১৩০ টাকা, খোলা চিনির দাম কমে ১১০-১১৫ টাকা, ছোলাবুট ১০০-১১০ টাকা, প্যাকেট আটা ৫০-৫৫ টাকা, খোলা আটা ৪০-৪৫ টাকা এবং ময়দা ৬৫-৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
চালের বাজার ঘুরে দেখা যায়, স্বর্ণা (মোটা) ৪৫-৫০ টাকা, স্বর্ণা (চিকন) ৫৮-৬০ টাকা, বিআর২৮- ৭০-৭৫ টাকা, বিআর২৯- ৬০-৬৫ টাকা, জিরাশাইল ৭২-৭৫ টাকা, মিনিকেট ৮৫-৯০ এবং নাজিরশাইল ৯০-৯৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাছের বাজার ঘুরে দেখা যায়, আকারভেদে রুইমাছ ৩০০-৩৮০ টাকা, টেংরা ৪০০-৫৬০ টাকা, মৃগেল ২২০-২৫০ টাকা, কারপু ২৫০-২৬০ টাকা, পাঙাশ ১৫০-২০০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০-২৫০, কাতল ৩০০-৫০০ টাকা, বাটা ১৮০-২৪০ টাকা, শিং ৩০০-৪০০ টাকা, সিলভার কার্প ১৮০-২৬০ টাকা এবং গছিমাছ ৮০০-১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
