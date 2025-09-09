দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভোমরা স্থলবন্দরে ৫ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে ১ অক্টোবর (বুধবার) পর্যন্ত টানা পাঁচদিন বন্ধ থাকবে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরের সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম। এসময় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে স্থগিত থাকবে।
ভোমরা স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আবু মুসা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বন্দরের ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকরা ছুটিতে থাকবেন। ফলে এ সময়ে ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে কোনো ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হবে না। তবে আগামী ২ অক্টোবর থেকে আবারও স্বাভাবিক নিয়মে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু হবে।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, প্রতিবছর দুর্গাপূজা, ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের সময় ভোমরা স্থলবন্দর বন্ধ থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। তবে দীর্ঘ পাঁচদিনের এই ছুটির কারণে ব্যবসায়ীদের মাঝে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ প্রতিদিন কয়েকশ ট্রাক পণ্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল রাজস্ব আয় হয় সরকার।
বন্দরের শ্রমিকরা জানান, সারাবছর তারা পণ্য খালাস ও পরিবহন কাজে ব্যস্ত থাকেন। দুর্গাপূজার এই সময়টিতে ছুটি থাকায় তাদের দৈনিক আয়ের ওপর প্রভাব পড়বে।
অন্যদিকে, স্থানীয় আমদানিকারক-রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের একটি অংশ বলছেন, হঠাৎ করে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় আমদানি পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিবছর হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা এই বন্দর থেকে শুধু গত অর্থবছরেই প্রায় এক হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। তাই পাঁচদিনের জন্য কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সীমান্ত বাণিজ্যে সাময়িক প্রভাব পড়লেও উৎসব শেষে আবার স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হলে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
