  2. দেশজুড়ে

আদালতের দোতলা থেকে লাফ দিয়ে আসামির পালানোর চেষ্টা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আদালতের দোতলা থেকে লাফ দিয়ে আসামির পালানোর চেষ্টা

নোয়াখালীতে আদালতের দোতলা থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছেন ধর্ষণসহ হত্যা মামলার এক আসামি। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত-১ এ ঘটনা ঘটে।

পালানোর চেষ্টা করা আসামির নাম শাহাদাত হোসেন (৩০)। তিনি চাটখিল উপজেলার বদলকোট ইউনিয়নের মেঘা এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে।

আদালত সূত্র জানায়, ২০২২ সালে আসামি শাহাদাত হেসেন তার পাঁচ বছর বয়সী চাচাতো বোনকে ধর্ষণ করে হত্যা করেন। পরে মরদেহ বস্তায় ভরে ফেলে দেন। এ ঘটনায় চাটখিল থানায় তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করা হয়। ওই মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সকালে নোয়াখালী কারাগারের বন্দি শাহাদাতকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এ আনা হয়। হাজিরা শেষে পুলিশ তাকে আদালতের হাজতখানায় নিয়ে যাচ্ছিল। এসময় দোতলা ভবন থেকে হাতকড়াসহ লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন শাহাদাত। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে আটক করে পুলিশ।

নোয়াখালী আদালতের পরিদর্শক শহীদুল ইসলাম জাগো নিউজকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, মামলার শুনানি শেষে আসামিকে হাজতে নেওয়ার পথে হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনার পর পরই পুলিশ তাকে ধাওয়া করে আটক করে।

ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।