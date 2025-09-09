মাগুরায় প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত

মাগুরায় প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত
মাগুরায় সদর উপজেলার মঘি ইউনিয়নের দাসনা গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় আইয়ুব মোল্যা (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি ওই গ্রামের আবদুল খালেক মোল্যার ছেলে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে গ্রামের স্বপন মোল্যা এবং আতর আলী নেতৃত্বাধীন দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সন্ধ্যায় দাসনা গ্রামের আইয়ুব বিশ্বাস ও শাকিল মোল্লার মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে শাকিল মোল্লা ও তার লোকজন আইয়ুব বিশ্বাসকে মারধর করেন। তাকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে তার মৃত্যু হয়।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী জানান, এলাকায় পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি সেনা সদস্যরাও টহল দিচ্ছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
