  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাগুরায় প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত

মাগুরায় সদর উপজেলার মঘি ইউনিয়নের দাসনা গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় আইয়ুব মোল্যা (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি ওই গ্রামের আবদুল খালেক মোল্যার ছেলে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে গ্রামের স্বপন মোল্যা এবং আতর আলী নেতৃত্বাধীন দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সন্ধ্যায় দাসনা গ্রামের আইয়ুব বিশ্বাস ও শাকিল মোল্লার মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে শাকিল মোল্লা ও তার লোকজন আইয়ুব বিশ্বাসকে মারধর করেন। তাকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে তার মৃত্যু হয়।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী জানান, এলাকায় পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি সেনা সদস্যরাও টহল দিচ্ছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জুয়েল/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।