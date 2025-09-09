ভ্যানচালকের স্ত্রী-সন্তানের চিকিৎসায় পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান

ভ্যানচালকের স্ত্রী-সন্তানের চিকিৎসায় পাশে দাঁড়ালেন তারেক রহমান
বাগেরহাটের ফকিরহাটে গোলাম মোস্তফা শেখ নামে এক ভ্যানচালকের ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমান।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ভট্টখামার এলাকায় ওই ভ্যানচালকের বাড়িতে আসে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র প্রতিনিধিদল।
সংগঠনটির আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি অসহায় এই পরিবারটির সার্বিক খোঁজখবর নেয়। তারা তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পাঠানো নগদ দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।
এসময় বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুল, ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই-জামান সেলিম, সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জাহিদুল ইসলাম রনি ও ছাত্রদলের বুয়েট শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফ, ফকিরহাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম গোড়া, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল কালাম কারিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আমরা বিএনপি পরিবার’র আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন বলেন, ভ্যানচালক গোলাম মোস্তফা শেখের স্ত্রী শাহিমা বেগম (৫২) দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার আক্রান্ত ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ শেখ জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। টাকার অভাবে তাদের চিকিৎসা হচ্ছিল না। বিষয়টি জানতে পেরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে এই পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় বহন করার আশ্বাস দেন এই নেতা।
নাহিদ ফরাজী/এমএন/এমএস