ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো নারীর

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো নারীর
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আফরোজা খাতুন (৬০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ভোর সোয়া ৪টার দিকে হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান তিনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মমেক হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের ফোকাল পারসন ডা. এমদাদ উল্লাহ খান।
তিনি জানান, আফরোজা খাতুন জ্বরে আক্রান্ত হলে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) শেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রাতে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। রাত ৩টার দিকে তাকে মমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর আইসিইউতে নেওয়া হলে ভোর সোয়া ৪টার দিকে মারা যান তিনি।
আফরোজা খাতুনের ভাই আতাউর রহমান বলেন, ‘ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর আমার বোন আফরোজা মায়ের সঙ্গে আমাদের শেরপুরের বাড়িতেই থাকতেন। পাঁচ দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি।’
এ বিষয়ে মমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ২৪ জন রোগী ভর্তি আছেন। এ পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন ৪১১ জন। মৃত্যু হয়েছে চারজনের।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/এমএস