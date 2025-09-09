লক্ষ্মীপুরে নামজারিতে জালিয়াতির অভিযোগে যুবকের কারাদণ্ড

লক্ষ্মীপুরে নামজারিতে জালিয়াতির অভিযোগে যুবকের কারাদণ্ড
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারির অপরাধে রাকিবুল ইসলাম (৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে সাতদিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরাফাত হোসাইন এ দণ্ড দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত রাকিবুল উপজেলার চরলরেন্স গ্রামের নজির আহাম্মদের ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, রাকিবুল ভুয়া দলিলের মাধ্যমে ৭ শতাংশ জমি নামজারির আবেদন করেন। তার মা ও ভাই ওই ভুয়া দলিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। মিথ্যা তথ্য প্রদান ও জালিয়াতি করার অপরাধে তাকে ৭ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আরাফাত হোসাইন বলেন, জালিয়াতির অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ওই যুবককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরে তাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
