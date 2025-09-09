  2. দেশজুড়ে

লক্ষ্মীপুরে নামজারিতে জালিয়াতির অভিযোগে যুবকের কারাদণ্ড

প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারির অপরাধে রাকিবুল ইসলাম (৩৭) নামে এক ব্যক্তিকে সাতদিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরাফাত হোসাইন এ দণ্ড দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত রাকিবুল উপজেলার চরলরেন্স গ্রামের নজির আহাম্মদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, রাকিবুল ভুয়া দলিলের মাধ্যমে ৭ শতাংশ জমি নামজারির আবেদন করেন। তার মা ও ভাই ওই ভুয়া দলিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। মিথ্যা তথ্য প্রদান ও জালিয়াতি করার অপরাধে তাকে ৭ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আরাফাত হোসাইন বলেন, জালিয়াতির অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ওই যুবককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরে তাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

