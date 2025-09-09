মহিলা দলের সুনাম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে: মিনু

মহিলা দলের সুনাম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে: মিনু
জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের প্রশংসা করে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও রাসিকের সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার হাসিনাবিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল। মহিলা দল সবসময় রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ছিল। এটি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।
তিনি আরও বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে জনকল্যাণমূলক নানা ধরনের কাজ করছে দলটি। দলীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যে মহিলা দলের সুনাম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। নারীদের নিয়ে কাজ করছে প্রিয় সংগঠন মহিলা দল।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজশাহী নগরীর একটি কনভেনশন সেন্টারের জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব বলেন মিজানুর রহমান মিনু।
রাজশাহী মহানগর মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সখিনা খাতুনের সভাপতিত্বে ও আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সিফাত জেরিন তুলির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ও রাসিকের সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি জাহান পান্না, নগর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মামুনুর রশীদ মামুন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়ালিউল হক রানা, কেন্দ্রীয় মহিলা দল নেত্রী রোকসানা পারভিন টুকটুকি প্রমুখ।
সভায় নগর মহিলা দলের বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে দলটির অসুস্থ মহানগর সভাপতির রোগমুক্তি ও মৃতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/এমএস