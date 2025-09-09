  2. দেশজুড়ে

দুই শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে মাদরাসাশিক্ষক আটক

প্রকাশিত: ০৯:৪০ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে মাদরাসার এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে আব্দুল মুন্নাফ (৩০) নামের এক শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার জুগ্নীদহ তাহফিজুল কুরআন হাফিজিয়া মাদরাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার হেফজ বিভাগের দুজন শিক্ষার্থী মাদরাসায় যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পরে না যাওয়ার কারণ হিসেবে তারা জানায়, মাদরাসার শিক্ষক আব্দুল মুন্নাফ গভীর রাতে তাদের রুমে নিয়ে জোরপূর্বক খারাপ কাজ করেছেন। এটা অন্য কাউকে বললে তাদের দা দিয়ে গলা কেটে দেবেন বলে হুমকি দেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে রাতেই উত্তেজিত জনতা শিক্ষককে ঘেরাও করে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে আটক করে।

মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য আমিরুল ইসলাম বলেন, ওই শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে আবাসিক ছাত্রদের বলাৎকার করে আসছেন। বিষয়টি মাদরাসার সুপার ও সভাপতিকে অভিভাবকরা জানালেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি। উল্টো তাদের ধমক দিয়েছেন।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

