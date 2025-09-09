দিনদুপুরে জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণ লুটের চেষ্টা

দিনদুপুরে জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণ লুটের চেষ্টা
চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে এক জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে স্বর্ণ লুটের চেষ্টা চালিয়েছে সংঘবদ্ধ চক্র।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে বন্ধু জুয়েলারিতে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যবসায়ী সঞ্জয় কুমার সান্তারাকে (৩৬) গুরুতর অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথায় ৯টি সেলাই দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
প্রত্যক্ষদর্শী ও আহত জুয়েলারি ব্যবসায়ী জানান, মুখে মাস্ক পরা অবস্থায় ক্রেতা সেজে কয়েকজন দোকানে প্রবেশ করেন। তারা বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য স্বর্ণালংকার দেখাতে বলেন। ব্যবসায়ী সঞ্জয় কুমার কানের দুল, চেইন, আংটি ইত্যাদি দেখান। একপর্যায়ে ক্রেতারা অ্যাকাউন্ট বা বিকাশ নম্বর চান। সঞ্জয় জানান, তার কোনো নম্বর নেই। সামনে বুথ থেকে টাকা তোলা যাবে।
ঠিক তখনই একজন ব্যাগ থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে সঞ্জয়ের মাথায় আঘাত করেন। তিনি রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের ও দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর জানান, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে আসামিকে দ্রুত গ্রেফতারের জোর চেষ্টা চলছে।
