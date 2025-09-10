  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবক নিহত

সাতক্ষীরার বাইপাস সড়কে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সেলিম হোসেন (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

মঙ্গলবার (৯সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাতক্ষীরা বাইপাস সড়কের মথুরাপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সেলিম হোসেন আশাশুনি উপজেলার কাপসন্ডা গ্রামের সরদার নাজিম উদ্দীনের ছেলে বলে জানা গেছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই সেলিম নিহত হন ও আহত দুজনকে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

