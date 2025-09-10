ফরিদপুরে দ্বিতীয় দিনের মতো দুই মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুরে দ্বিতীয় দিনের মতো দুই মহাসড়ক অবরোধ
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সংসদীয় আসনের সীমানা থেকে দুটি ইউনিয়নকে অন্য আসনে যুক্ত করার প্রতিবাদে দ্বিতীয় দিনের মতো দুই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন এলাকাবাসী। এতে ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসসহ ট্রাক, পিকআপ, মাইক্রোবাসসহ শত শত যানবাহন আটকা পড়েছে।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুকুরিয়া, হামিরদী, মাধবপুর ও নওয়াপাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড ও আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় অবরোধ করেন স্থানীয় জনতা।
বিক্ষোভকারীদের ভাষ্য, ভাঙ্গাকে ভাঙ্গার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা কোনোভাবেই মানা হবে না। এতে যতদিন দরকার ততদিন মহাসড়ক অচল করে রাখা হবে। সকাল থেকেই মহাসড়ক বন্ধ করে নানান স্লোগান দিয়ে মহাসড়ক আটকে রেখেছে। এই মহাসড়কেই তাদের সকালের খাবারেরও আয়োজন করেছে এলাকাবাসী।
জানতে চাইলে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আমরা অনেকটা অসহায়। এলাকাবাসীর যে দাবি তা পূরণ না হলে তারা সড়ক-মহাসড়ক ছাড়বে না বলে জানিয়েছে। এখন এত মানুষকে আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো?
ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি)মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্লা জানান, তাদের দাবি জাতীয় পর্যায়ের বিষয়। স্থানীয় প্রশাসনের কিছুই করার নেই। এটার সমাধান স্থানীয়ভাবে সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী তাদের দাবি সম্বলিত যে স্মারকলিপি দিয়েছিল তা গুরুত্ব সহকারে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।
গত ৪ সেপ্টেম্বর ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসন থেকে কেটে নিয়ে ফরিদপুর-২ এর অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। সীমানা পুনর্বিন্যাসের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত ৫ সেপ্টেম্বর ভাঙ্গায় দুই দফা ব্যাপক সড়ক অবরোধ করে এলাকাবাসী। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেন। এতে কাজ না হওয়ায় গত ৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পল্লব ওই দুই ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনের সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন বাতিল চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। এরপরের ৪৮ ঘণ্টায় ওই লিগ্যাল নোটিশের জবাব না পেয়ে ওই একই আইনজীবী মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিএনপি নেতা মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান দুলালসহ ৫ জনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট করেন।
