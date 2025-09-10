  2. দেশজুড়ে

বেনাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আটক ৫

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি বেনাপোল (যশোর)
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় যশোরের শার্শা উপজেলার কায়বা সীমান্ত থেকে পাঁচজনকে আটক করেছে বিজিবি।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কায়বা সীমান্তের ১৭/৭ এস এর ২২ আর পিলার এর নিকট হতে তাদের আটক করা হয়েছে। খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার এসব তথ্য জানান।

আটকরা হলেন- সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার জেয়ালা নলতা গ্রামের মৃত ঝড়ু বিশ্বাসের ছেলে মকছেদ আলী বিশ্বাস (৬৫), বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার আলতি বুরুজবাড়িয়া গ্রামের এনামুল শেখের ছেলে আকাশ হোসেন (২৩), মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার মত্তগ্রামের জালাল মোল্লার মেয়ে সালেহা আক্তার প্রিয়া (২৭), ঢাকার মিরপুর এলাকার পশ্চিম সেনপাড়ার হুমায়ুন তালুকদারের মেয়ে রোজিনা খানম (২৮) এবং যশোরের শার্শা উপজেলার ভবারবেড় গ্রামের তোতা মিয়ার মিয়ার মেয়ে সুফিয়া বেগম রিনা (৪৬)।

বিজিবির এই কর্মকর্তা জানান, শার্শা উপজেলার কায়বা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে পারে গোপন এমন সংবাদে বিজিবির একটি টহলদল সীমান্ত পিলার ১৭/৭ এস এর ২২ আর পিলার হতে আনুমানিক ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মো. জামাল হোসেন/এমএন/জিকেএস

