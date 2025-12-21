দিপু হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে: ধর্ম উপদেষ্টা
ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ময়মনসিংহে হিন্দু তরুণ দিপু চন্দ্র দাসকে হত্যার পর পুড়িয়ে মারার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানিয়েছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।
ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে ময়মনসিংহে একজন হিন্দু তরুণ দিপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি ধর্ম উপদেষ্টা হিসেবে এর জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি এবং এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় গর্হিত কাজ। আমরা কোনোক্রমে আইন হাতে নিতে দেবো না। আইন হাতে নেওয়াটা একটা রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় বাধা এবং আমি আজ সকালেই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছি এবং অ্যাডভাইজার গ্রুপেও কপি দিয়েছি যে আমরা মব জাস্টিস অ্যালাও করবো না। যে বা যারা এই মানুষটাকে পিটিয়ে মেরেছে এবং আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জন্য আমি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছি।’
সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা এখন সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কিছু ঘটনা যে ঘটছে না এমন নয়, তবে আমরা যতটুকু এই পর্যন্ত এসেছি আমরা আশাবাদী নির্বাচন যথাসময়ে হবে সুষ্ঠু, অবাধ, ইনক্লুসিভ এবংস্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমে আমরা নির্বাচন করতে পারবো। এই পরিবেশ এখনো বহাল আছে।’
