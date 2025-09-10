ডাকসু নির্বাচন বিএনপির জন্য সতর্কতা সংকেত: সেলিমা রহমান
পতিত সরকারের দোসরদের কারণে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ভরাডুবি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। এই নির্বাচন বিএনপিকে একটি সতর্কতা সংকেত দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বরিশালে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সেলিমা রহমান এ কথা বলেন।
বরিশাল নগরীর সদর রোডে দলীয় কার্যলায়ে জেলা ও মহানগর জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নেন।
উৎসবমুখর পরিবেশে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এসময় আগামী জাতীয় নির্বাচনে দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান সেলিমা রহমান।
এর আগে তিনি বরিশালের মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের সেলিমপুর বাজারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।
