  2. দেশজুড়ে

এমরান সালেহ প্রিন্স

শিবিরের বিজয়ে পাকিস্তান জামায়াতের বিবৃতি শিষ্টাচারবহির্ভূত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০২:২৪ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শিবিরের বিজয়ে পাকিস্তান জামায়াতের বিবৃতি শিষ্টাচারবহির্ভূত
বাওলা ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স

ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ের জন্য শিবিরকে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিকে ধৃষ্টতাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।

তিনি বলেন, পাকিস্তান জামায়াতের এই বিবৃতি শুধু ধৃষ্টতাপূর্ণই নয়, শিষ্টাচারবহির্ভূত এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার বাওলা ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জমায়াতে ইসলামী তাদের অভিভাবক পাকিস্তানের জমায়াতে ইসলামীকে ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়া ছাত্রদলসহ অন্যান্য প্যানেলকে ভারতের নওয়াজ বাহিনীতে যোগদান সম্বলিত এ ধরনের উদ্ভট ও বানোয়াট তথ্য সাপ্লাই করেছে। এজন্য পাক জমায়াত এ ধরনের বিবৃতি দিয়েছে।

কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ফুলপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ সিদ্দিকুর রহমান। ফুলপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব হেলাল উদ্দিন হেলুর পরিচালনায় এতে বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক ,সদস্য সচিব মাহবুবুর রহমান মোস্তফা প্রমুখ।

কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।