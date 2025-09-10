ডাকসু নির্বাচন
শিবিরকে অভিনন্দন জানিয়ে দেওয়া পোস্ট সরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান জামায়াত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন জামায়াত-ই-ইসলাম পাকিস্তানের আমির হাফিজ নাঈমুর রহমান। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সংগঠনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে তার বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পোস্টটি আর পেজে দেখা যায়নি।
উর্দূতে লেখা পোস্টটিতে দেখা যায়, হাফিজ নাঈমুর বলেছেন, বাংলাদেশে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ। দেশটির বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র সংগঠন ইসলামী জমিয়াতে তালাবা (ছাত্রশিবির) বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। পুরো প্যানেল বিজয়ী হওয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম।
হাফিজ নাঈমুর রহমান আরও বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- অন্য প্যানেলগুলো একযোগে ভারতপন্থি শক্তির সমর্থন পেয়েছিল। তবুও শিক্ষার্থীরা শিবিরকে জয়ী করেছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের এই বিজয়ে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় এই বিজয় ছাত্র-যুবসমাজের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ত্বরান্বিত করবে। একইসঙ্গে ভারতের ষড়যন্ত্র থেকে বাংলাদেশের মুক্তি এনে দেবে এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির নতুন শিরোনাম রচনা করবে।
এছাড়া তিনি নির্বাচন আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারকে কৃতিত্ব দেন। বলেন, গণতন্ত্রের নার্সারি হিসেবে পরিচিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
সূত্র: জামায়াত-ই-ইসলাম পাকিস্তানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ
এসএএইচ