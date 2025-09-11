  2. দেশজুড়ে

পদ্মার এক ঢাই মাছ ১ লাখ ৪ হাজারে বিক্রি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পদ্মায় ধরা পড়েছে সাড়ে ২২ কেজির ঢাই মাছ

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে ধরা পড়েছে ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম ওজনের একটি বড় ঢাই মাছ। বিশাল এই মাছটি বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার টাকায়।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে আনু খা’র মৎস্য আড়তে নিলামের মাধ্যমে এই মাছটি কিনে নেন মৎস্য ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ। উন্মুক্ত নিলামে ৪ হাজার ৬০০ টাকা কে‌জি দরে মাছটি বিক্রি হয়।

এর আগে ভোরে পদ্মা নদীর দৌলত‌দিয়া চরকের্ণশনা এলাকা থেকে জেলে জীবন হলদারের জলে এই বিশাল আকৃ‌তির মাছ‌টি ধরা পরে।

স্থানীয়রা জানায়, বাজারে রুই, কাতল, পাঙ্গাস, বাঘাইড়, বোয়ালসহ বি‌ভিন্ন প্রজাতির বড় বড় মাছ দেখা গেলেও এত বড় ঢাই মাছ কখনও দেখা যায় না। আজ বাজারে সবার নজরে ছিল এই মাছ। এই মাছটি দেখেতে পাঙ্গাসের মতো।

মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ বলেন, ৩৫ বছর মাছের ব্যবসায় এত বড় ঢাই মাছ আগে কখনও দেখিনি। মাঝে মধ্যে ৫/৭ কে‌জি ওজনের মাছ কিনে বিক্রি করেছি। এই মাছ খুব সুস্বাদু। উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার টাকা দিয়ে মাছটি কিনে বিক্রির জন্য ফেসবুকে পোস্ট করেছি। এরপরই নারায়ণগঞ্জের একজন লন্ডন প্রবাসী মাছটি কিনতে যোগাযোগ করেছেন। ৪ হাজার ৮০০ টাকা কে‌জি দরে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করি তিনি মাছটি কিনবেন।

