যুবদল সভাপতি
তাদের কাছে শেখ হাসিনার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংও হার মেনেছে
যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না বলেছেন, ‘ডাকসু ও জাকসুর নির্বাচনে তাদের কাছে শেখ হাসিনার ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংও হার মেনেছে। আপাতত তারা সফল হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক মঞ্চের বিরুদ্ধে মাঠে থাকবে।’
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় কিশোরগঞ্জ শহরের বড় বাজার ব্রিজ এলাকায় নরসুন্দা নদী পরিষ্কার কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
মোনায়েম মুন্না বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন ছাত্রশিবির কারচুপি ও ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে জিতেছে। কিন্তু ছাত্রদল, উমামা ফাতেমা এ নির্বাচনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। উপাচার্য ও প্রক্টর জামায়াতপন্থি প্রভাব খাটিয়ে পুরো নির্বাচনকে কলুষিত করেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘৫ আগস্টের পর সারাদেশের মানুষ এ ডাকসু নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে। জাকসুতেও একইভাবে প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়, তাই ছাত্রদল নির্বাচন বর্জন করেছে। দুটি নির্বাচনে ছাত্রদল কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলায় যায়নি। আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই।’
জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে যুবদল সভাপতি বলেন, ‘জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে এবং নেতাকর্মীরা রাজপথে থেকে ভোটকেন্দ্র পাহারা দিলে জনগণের বিপক্ষে গিয়ে কেউ ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারবে না। তবে ক্ষমতাসীনরা অবশ্যই চেষ্টা করবে।’
এসময় যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল করিম পল, জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জামান শরীফ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ সুমন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুস্তাক আহমেদ শাহীনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
এসকে রাসেল/আরএইচ/জিকেএস